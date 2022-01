× Erweitern © Canva

Neues Jahr – neue Perspektiven? Wer Interesse an der Arbeit mit Kindern hat und den sozialen Bereich als ideale Richtung für den beruflichen Wechsel sieht, sollte die Online-Vortragsreihe "Arbeiten mit Kindern" nicht verpassen. Die Berufsberatung im Erwerbsleben informiert am 18. Januar über Ausbildungswege und Quereinstieg in Niedersachsen und Bremen und erläutert, wie aus beruflichen Träumen Perspektiven und Chancen geschaffen werden können.

Im sozialen Bereich ist der Bedarf nach neuen Mitarbeiter:innen in den letzten Jahren stetig ansteigen. Die Chancen auf einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz sind also groß, aber wie sehen die Möglichkeiten konkret aus für diejenigen, die bereits im Berufsleben stehen und nach solch einer neuen Perspektive suchen?

Für alle Interessierten, die sich einen Einstieg im sozialen Bereich vorstellen können, zeigt die Online-Vortragsreihe Möglichkeiten auf, wie das gelingen kann.

Die nächste Veranstaltung, die sich an Personen richtet, die nicht nach einer Erstausbildung nach dem Schulbesuch suchen, sondern bereits im Berufsleben stehen, findet am 18.1.2022 um 16 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt per Email unter Bremen.Berufsberatung-im-Erwerbsleben@Arbeitsagentur.de Einfach das Betreff „Infoveranstaltung „Arbeit mit Kindern““ und den aktuellen Wohnort darin angeben.

Die Berufsberaterinnen und Berufsberater übersenden dann die Zugangsdaten für diese Veranstaltung, in der neben dem fachlichen Input auch Raum für Fragen bleibt.