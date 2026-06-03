Arco – eine fantastische Reise durch die Zeit

× Erweitern © NEON Arco

Im Jahre 2932 wohnen die Menschen auf Stelzenhäusern, die hoch in den Himmel ragen. So soll sich die Natur unten auf der Erde von den Jahrhunderten der Umweltzerstörung erholen.

Hier oben fliegen sie mit ihren Regenbogencapes durch die Zeit. Der 10-jährige Arco ist noch zu klein dafür, denn Fliegen ist erst ab 12 erlaubt. Ganz schön unfair, wo er doch so gerne Dinosaurier sehen würde! Eines Nachts schnappt sich Arco ein Cape und springt mutig von der hohen Plattform seines Zuhauses und rein in die Vergangenheit. Aber statt in der Urzeit landet er unsanft im Jahr 2075. Hier leben die Menschen in ständiger Bedrohung vor Umweltkatastrophen und Roboter regeln den Alltag. So auch bei der gleichaltrigen Iris, die den verletzten Arco mit zu sich nach Hause nimmt, und ihrem Bruder, die von einem Nanny-Roboter betreut werden. Ihre Eltern bekommen sie nur als Hologramme zu Gesicht. Auch wenn Iris und Arco schnell Freundschaft schließen, sehnt sich der Junge zurück in sein Zuhause. Doch ist ihm der Rückweg versperrt, da Arco beim Landen den Kristall, mit dem er fliegen kann, verloren hat. Zu allem Überfluss sind ihm bald auch noch drei seltsame Gestalten auf den Fersen.

Tickets kosten für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

F 2025; Regie: Ugo Bienvenu, Animation, 88 Min., FSK 6, empfohlen ab 8 Jahren