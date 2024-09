× Erweitern © Daniel Kunzfeld Armstrong - Mensch, Puppe!

Mensch, Puppe! spielt ein zauberhaftes Stück für Astronaut:innen ab 4 Jahren: Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond.

Der Mond ist eigentlich ein großer, runder Käse! Zumindest in der Vorstellung vieler Mäuse im Amerika der 1950er Jahre. Doch wie unter den Menschen gibt es auch bei den Mäusen manche, die tiefere Gedanken haben und sich nicht mit der erstbesten Erklärung zufriedengeben. So auch der Held diese Stücks. Angelehnt an das gleichnamige Kinderbuch von Thorben Kuhlmann (NordSüd Verlag) zeigt das Bremer Figurentheater „Mensch, Puppe!“ die spannenden Abenteuer der wissbegierigen Maus Armstrong.

Der Eintritt ist frei - Spenden sind erbeten.