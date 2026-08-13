× Erweitern © Studio 100 International Arnie & Barney retten das Wasser

Als der Bach trocken fällt und ihrer Wiese plötzlich das Wasser ausgeht, wollen ausgerechnet die tollpatschigen Ameisen Arnie und Barney versuchen, ihr Zuhause vor dem Austrocknen zu retten. Bei ihrer Suche nach dem verschwundenen Wasser geht vieles schief, doch das Pannen-Duo stößt auch auf mysteriöse Machenschaften. Ob Arnie und Barney mit Hilfe der Superheldenmücke SzzKeat die große Dürre auf ihrer Wiese doch noch abwenden können?

Arnie und Barney, die beiden Nebenfiguren aus dem Biene-Maja-Universum erhalten in diesem Spin-off ihren großen Auftritt und beweisen, dass man auch mit wenig Köpfchen, aber viel Fantasie und Eifer ans Ziel gelangen kann.

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Tickets kosten für Kinder 4, für Erwachsene 6 Euro.