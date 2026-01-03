Am Artenschutztag dreht sich alles um bedrohte Tiere und den Schutz ihrer Lebensräume. Ein spannender Aktionstag, der Wissen vermittelt und gleichzeitig zum Entdecken und Mitmachen einlädt.

Regionale und internationale Artenschutzorganisationen stellen ihre Arbeit an anschaulichen Infoständen vor und geben Einblicke in aktuelle Projekte. Spielerische Mitmach-Aktionen machen Artenschutz für Kinder und Erwachsene greifbar und verständlich.

Für die kleinen Besucher:innen gibt es ein Extra-Programm: Bei der Safari-Spurensuche werden (Kreide-)Fußspuren den passenden Tieren zugeordnet – ein spannender Rätselspaß für die ganze Familie. Außerdem können Kinder ihre Sprungkraft testen und sich beim „Springen wie ein Tiger“ oder „Springen wie ein Schimpanse“ mit den tierischen Vorbildern messen.

Besondere Highlights wie die kommentierte Affenfütterung oder die Live-Demonstration moderner Rehkitzrettung per Drohne zeigen eindrucksvoll, wie aktiver Artenschutz heute aussieht. Der Artenschutztag verbindet Information, Spaß und Verantwortung und ist ein ideales Ausflugsziel für Familien, Naturfreunde und neugierige Entdecker:innen.

Das Event ist im Parkeintritt inklusive.