Arthur – stark reduziert

La Strada 2026

Domshof 28195 Bremen

Bei seinem Straßentheater zeigt Arthur waghalsige Leiterstunts in, um und vor allem auf einem uralten Lastenrad. Ob die bekloppteste Verwandlungsnummer seit Copperfield oder ein „überraschend“ auftauchender Doppelgänger – Arthur garantiert haarsträubende Effekthascherei und spektakulären Blödsinn. 

Am Freitag und Samstag auch auf dem Marktplatz!

Alle Vorstellungen im Rahmen von La Strada sind kostenfrei, die Künstler:innen freuen sich über Spenden in den Hut.

Info

Domshof 28195 Bremen
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