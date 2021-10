× Erweitern © Theater Liberi Aschenputtel - das Musical

Das Theater Liberi bringt das Grimmsche Märchen modern und aufwändig inszeniert als Live-Erlebnis für Publikum ab 4 Jahren auf die große Bühne.

Von der verhassten Stieftochter zur freudestrahlenden Prinzessin: Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Aschenputtel und dem schönsten Happy End aller Zeiten! Das im deutschsprachigen Raum erfolgreiche Theater Liberi bringt den Märchenklassiker über den Glauben an die wahre Liebe als modernes Musical für die ganze Familie auf die Bühne. Eine Reise für Kinder und Kindgebliebene in ein Märchenland voller Zauber, begleitet von einer großen Portion Romantik und viel Humor.

„Neben Freude und Heiterkeit wollen wir auch wichtige Werte vermitteln“, verrät Hauptdarstellerin Lena Conzendorf, „Aschenputtel lässt sich von niemanden einreden, dass man nicht das erreichen kann, was man wirklich will!“ In der unterhaltsamen Adaption des Liberi-Autors Helge Fedder gibt es eine Stiefmutter, die nur auf den allerersten Blick als hysterische Zicke daherkommt, einen König mit Hip-Hop-Genen, der über ein Reich der Spaßvögel herrscht und eine Taube, hinter der sich die fabelhafte Fee verbirgt. Und natürlich die Protagonistin: Eine moderne Cinderella, die zeigt, dass es in der Liebe nicht um Oberflächlichkeiten geht. Aschenputtel überzeugt den Prinzen mit Offenheit, Mut und Herzenswärme, die ihre schmutzige Dienstmädchenkleidung überstrahlen.

Tickets gibt es für Kinder ab 16 Euro und für Erwachsene ab 18 Euro online.