Die Bremer Philharmoniker und das Jugendsinfonieorchester Bremen sowie die Schauspieler Fabian Eyer und Susanne Schrader begleiten das Publikum auf der Reise in die musikalische Welt des zauberhaften Märchens. Bei diesem Familienkonzert wird das Märchen der Brüder Grimm zum Klingen gebracht. Mit Musik aus Rossinis italienischer Aschenputtel-Oper „Cenerentola“ und anderen märchenhaften Musikstücken für großes Orchester auf großer Bühne.

„Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“. Wer kennt die Geschichte von Aschenputtel nicht, die tagsüber schuftet, in Lumpen gehüllt und sich abends auf wundersame Weise in eine Prinzessin verwandelt. Seit Jahrhunderten spornt die Geschichte vom Aschenputtel die Fantasie der Menschen an.

Tickets kosten 14 Euro pro Person.