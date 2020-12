Die Stiefmutter macht die kleine Marie zur Magd, zum Aschenputtel, während die Stiefschwester, Clothilde, verwöhnt wird. Verkleidet als Diener erscheinen eines Tages Prinz Leonhard und sein Freund Peter, die Clothilde eine Einladung zum Maskenball überreichen. Sofort hat sich Aschenputtel in Leonhard verliebt und will den angeblichen Diener auf dem Maskenball wiedersehen. Ein schönes Kleid erhält aber nur die eigene Tochter der ehrgeizigen Stiefmutter. Gut, dass es den Zauberbaum am Grab von Maries Mutter gibt, der für sie ein herrliches Kleid herab wirft. Auf dem Ball kann Marie den Prinzen für sich gewinnen, doch kurz vor Mitternacht muss sie fliehen, bevor der Zauber erlischt.

Das Märchen über die Kraft der Liebe, die das Aschenputtel aus dem tiefsten Elend befreit, zeigt das ZDF am Nachmittag.