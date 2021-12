× Erweitern © WDR/Hardy Spitz Aschenputtel (Sechs auf einen Streich)

Nach dem Tod ihrer Mutter muss Aschenputtel die Gemeinheiten ihrer neuen Stiefmutter Barbara und deren Tochter Annabella erdulden, die sie morgens bis abends schwer arbeiten und in der Asche schlafen lassen. Im Wald trifft sie einen jungen Jäger, doch das Mädchen ahnt nicht, dass er in Wirklichkeit Prinz Viktor ist. Der Königssohn sucht nach einer Braut. Als er Aschenputtel in ihrer hinreißenden Robe auf dem Ball entdeckt, ist er sofort von ihrer anmutige Art verzaubert. Barbara und Annabella verjagen Aschenputtel vom Ball, die nur ihren Schuh hinterlässt. Der Prinz beschließt, dass diejenige, der dieser Schuh passt, seine Prinzessin werden soll.

Der Film aus der Reihe "Sechs auf einen Streich" eignet sich für Kinder ab 6 Jahren.

D 2011, Regie: Uwe Janson, mit Aylin Tezel, Florian Bartholomäi, Barbara Auer, 60 Min.