Astro-Parcours für Kids

× Erweitern © ZARM Astro-Parcours Space Hub

Mal selbst ausprobieren, was Astronaut:innen im Weltall alles können müssen, das könnt ihr am Familientag im Space Hub Bremen: Geschicklichkeit, Teamspirit und ein Blick ins Universum stehen auf dem Programm. Beim Astro-Parkour vom ZARM zu absolvieren wird jede bestandene Mission belohnt!

Beim anschließenden Rundgang in der Raumfahrt-Ausstellung im ehemaligen Kaufhof-Gebäude am Hanseatenhof erwarten euch Raumschiffe, Raketen und andere spannende Exponate, die den Weltraum lebendig werden lassen.

Die Teilnahme am Astro-Parcours und der Besuch der Space Hub Ausstellung sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.