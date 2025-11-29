Astro-Parcours für Kids

bis

Galeria Karstadt Kaufhof Papenstr. 5, 28195 Bremen

Mal selbst ausprobieren, was Astronaut:innen im Weltall alles können müssen, das könnt ihr am Familientag im Space Hub Bremen: Geschicklichkeit, Teamspirit und ein Blick ins Universum stehen auf dem Programm.  Beim Astro-Parkour vom ZARM zu absolvieren wird jede bestandene Mission belohnt!

Beim anschließenden Rundgang in der Raumfahrt-Ausstellung im ehemaligen Kaufhof-Gebäude am Hanseatenhof erwarten euch Raumschiffe, Raketen und andere spannende Exponate, die den Weltraum lebendig werden lassen. 

Die Teilnahme am Astro-Parcours und der Besuch der Space Hub Ausstellung sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

