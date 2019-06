©Die Physikanten Astro-Show - Die Reise zum Mond - Die Physikanten - Phaeno Wolfsburg

Unbeschwert und schwerelos - vor 50 Jahren, am 21. Juli 1969, landete der erste Mensch auf dem Mond. Anlässlich dieses Jubiläums präsentieren die "Physikanten" im phaeno ihre große Astro-Show. Wie viele Sterne stehen am Himmel? Wie kommt man mit einer Rakete zu ihnen? Und wer ist der Ur-ur-ur-ur-Enkel der berühmten Kosmonautenhündin Laika? Diese und viele weitere spannende Fragen werden in dieser Show beantwortet. Mit ausgefallenen Experimenten und einer eindrucksvollen Videopräsentation fliegen die Physikanten mit den Zuschauern in die unendlichen Weiten.

Die Show finden jeweils um 13 Uhr und 16 Uhr statt. Der Eintritt inkl. der Besuch der Astro-Show beträgt für Kinder ab sechs Jahren 11 Euro und für Erwachsene 16 Euro. Kinder bis fünf Jahren sind kostenfrei.