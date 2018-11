Astronomie für Kinder

Die Sternfreunde Bremerhaven öffnen ihre Türen für kleine Sternengucker. Hier wird Astronomie verständlich und kindgerecht erklärt und die kleinen Gäste dürfen all ihre Fragen stellen, die ihnen rund um die Planeten, Sterne und der Raumfahrt auf der Seele brennen. An diesem Nachmittag werden die acht Planeten des Sonnensystems in den Mittelpunkt gestellt. Wie heißen sie, wie weit entfernt sind sie eigentlich? Wie kalt oder heiß ist es dort und w arum hat der Saturn Ringe? Gab es nicht früher neun Planeten?

Die Teilnahme beträgt 3 Euro und eine Anmeldung wird unter 0471-413081 empfohlen.