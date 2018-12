Atelierkurs für Kinder

An 10 Terminen immer mittwochs treffen sich die Kinder ab 6 Jahren zu diesem Atlierkurs in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18 Uhr.

Gedeckte Tische voller Köstlichkeiten, phantastische Landschaften, erstaunliche Tiere, stolze Heldenfiguren. In der Gemäldegalerie der Kunsthalle entdecken die teilnehmenden Kinder meisterhafte Kunstwerke, die schon mehrere hundert Jahre alt sind. Aber in diesem Kurs dreht sich alles um ihre Welt, Popcorn und Cola? Ein Himmel voll Raketen? Knallbunte Einhörner? Harry Potter auf dem Sockel? Von den alten Meistern inspiriert sollen die kleinen Künstler ihre ganz persönlichen Ideen dabei auf ganz eigene Art ihre Welt mit Stiften aufs Papier, mit Pinsel auf die Leinwand bringen und im Anschluß mit Modelliermasse zum echten Kunstobjekt entstehen lassen. Der Kurs beginnt am 16.01.2019 und endet 20.03.2019. Die Gebühren betragen 90 Euro pro Teilnehmer, bei einer Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen beträgt die Kursgebühr 80 Euro. Eine Anmeldung unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender ist erforderlich.