Zeichnen mit Gips, Wachs und Draht

bis

Kunsthalle Bremen Am Wall 207, 28195 Bremen

Im Atelierkurs tauchen kreative Schulkinder in die faszinierende und bunte Welt der Rauminstallationen und Erlebnisräume der Kunsthalle ein. Sie experimentieren mit unterschiedlichsten Materialien, lernen verschiedene künstlerische Techniken kennen und erschaffen eigene Werke, die sie in einer Ausstellung für Eltern und Verwandte präsentieren.

Der Atelierkurs findet immer donnerstags vom 15. Januar bis 5. März statt ((8 Treffen) und kostet 80 Euro nach Anmeldung unter kunsthalle-bremen.de/de/besuch-planen/kalender

Info

Dies & Das, Kreatives, Workshops
bis
