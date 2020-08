Die Picasso-Connection

× Erweitern Foto: Kunsthalle Bremen Verschneckt im Museum, Kunsthalle Bremen

Im Nachmittagskurs werden Kinder ab 6 Jahren - bis zum 17. Dezember immer donnerstags - spielerisch und zu wechselnden Themen an große Kunst herangeführt.

Im Atelier lernen sie, mit unterschiedlichen Materialien ihre eigenen Kunstwerke zu erschaffen: Bilder auf Leinwand, ein eigenes Künstlervideo, eigene Künstlerbücher, eine Porträtbüste oder Drahtobjekte entstehen in diesem Kurs und werden am letzten Termin in einer eigenen Ausstellung präsentiert.

Diesmal erleben sie eine formenreiche und farbintensive Reise durch das Werk des berühmtesten Künstlers im 20. Jahrhundert. Und sie nehmen Picassos Meinung ernst: Alle Kinder sind Künstlerïnnen. Der persönliche Ausdruck und der eigene kreative Impuls zählen! Unser Kurs hilft dabei, diese mit Tipps zur richtigen Technik auf Papier und Leinwand zu entfalten.

Die Teilnahme kostet 80 Euro nach Anmeldung unter kunsthalle-bremen.de/kalender