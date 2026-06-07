Tennis- und Paddelcamp

Der Verein bietet für Kinder von 6 bis 12 Jahren eine abwechslungsreiche Ferienbetreuung an. Begleitet von einem Jugendtrainer mit langjähriger Erfahrung, ist das Camp für Anfänger:innen und Fortgeschrittene geeignet.

Die Teilnahme kostet 245 Euro pro Ferienwoche inklusive Frühstück, Mittagessen, Snacks für zwischendurch und Getränken. Anmeldungen erfolgen telefonisch oder per Mail.