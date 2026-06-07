Tennis- und Paddelcamp
bis
Sportplatz des ATSV Habenhausen Kästnerstr. 35, 28279 Bremen
Der Verein bietet für Kinder von 6 bis 12 Jahren eine abwechslungsreiche Ferienbetreuung an. Begleitet von einem Jugendtrainer mit langjähriger Erfahrung, ist das Camp für Anfänger:innen und Fortgeschrittene geeignet.
Die Teilnahme kostet 245 Euro pro Ferienwoche inklusive Frühstück, Mittagessen, Snacks für zwischendurch und Getränken. Anmeldungen erfolgen telefonisch oder per Mail.
Info
Sportplatz des ATSV Habenhausen Kästnerstr. 35, 28279 Bremen
Dies & Das, Ferienbetreuung, Sommerferien, Sport & Bewegung