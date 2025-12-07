Auf dem Boden der Tatsachen

Das sprichwörtliche "den Boden unter den Füßen verlieren2 deutet an, welche immense Bedeutung der Boden für uns Menschen hat. Aber der Boden ist viel mehr als bloß der Untergrund, auf dem wir gehen und stehen. Familien erleben auf einem Rundgang durch die Ausstellung die vielfältigen Aspekte rund um das Thema Boden und erfahren, welchen Bedrohungen diese fragile Ressource ausgesetzt ist.

Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.