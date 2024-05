× Erweitern © Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Bremen Auf dem Wasser und an Land - Kanu-Ferienfreizeit in Verden

Kinder ab 10 Jahren fahren zur Kanu-Ferienfreizeit nach Verden. Auf sie warten fünf spannende Tage mit Zeltlager, Lagerfeuer, Kanufahren und weiteren tollen Aktionen.

Damit sich alle schon mal ein bisschen kennenlernen können, gibt es am 20. Juni von 15 bis 18 Uhr ein Vorbereitungstreffen am Unisee (Treffpunkt: Parkplatz am Stadtwaldsee). Die Kinder spielen Spiele im und am Wasser. Die Eltern besprechen die Packliste sowie alle letzten Fragen vor der Abreise.

Die Ferienfreizeit findet vom 24. bis zum 28. Juni statt. Um eine Anmeldung bis zum 14. Juni per E-Mail wird gebeten.