Auf den Anfang kommt es an

Für pädagosgische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege startet eine neue Fortbildung. Die berufsbegleitende Zusatzqualifizierung findet bis zum 18. Juni zweimal monatlich (mittwochs und donnerstags 8:30 - 15.45 Uhr) statt und kostet 1385 Euro inkl. 160 Unterrischtsstungen plus 16 Stunden für das Erstellen der Projektarbeit.

Kinder sind von Geburt an hochmotivierte Lernende, die in ihren individuellen Lernprozessen erkannt, verstanden und begleitet werden wollen. Dafür benötigen sie ein Bildungs- und Betreuungsangebot, das optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.In der berufsbegleitenden Weiterbildung zur Fachkraft Frühpädagogik U3 erfahren Sie, wie Sie Kinder in ihrer Entwicklung professionell begleiten und unterstützen können.Neben der Vermittlung fachlicher Vertiefung spielen Praxisbezug und Praxistransfer eine große Rolle in der Weiterbildung.

