Auf den Hund gekommen

Nach einem duftorientierten Einblick in die Ausstellung "Der Duft der Bilder" mit Frau Dr. Annett Reckert stellt die Hundeführerin Miriam Warwas ihren Mantrailer-Hund, aus der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Lemwerder, vor. Auf dem Hof von Haus Coburg wird anschaulich demonstriert wie der Vierbeiner seiner Nase folgt. Wie wichtig ist die Nase für den Hund? Was bedeuten die verschiedenen Düfte für den Hund? Ein besonderer Gast lädt alle Interessierten ein, in seine Welt rein zu riechen. Die Teilnahme ist kostenfrei.