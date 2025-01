Auf den Spuren der Säbelzahnkatze

Warum heißen Säbelzahnkatzen eigentlich Säbelzahnkatzen? Wie und was haben sie gejagt? Sind sie eigentlich je dem Menschen begegnet? Im Workshop für Kinder ab 8 Jahren tauchen die Teilnehmer:innen in die spannende Welt der Raubkatze ab. Auf spielerische Weise werden Erkenntnisse der Wissenschaft kindgerecht vermittelt. Die Forschungsergebnisse tragen die jungen Entdecker:innen in ein selbst gestaltetes Album ein.

Der Workshop findet im Rahmen der Sonderausstellung "Säbelzahnkatzen" statt und kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 0441-40570300.