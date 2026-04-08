Auf den Spuren der Vergangenheit
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Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
© Landesmuseum Natur und Mensch
Auf den Spuren der Vergangenheit
Kids ab 8 Jahren können im Workshop mit Thomas Götze erfahren, wie Archäolog:innen etwas über die Vergangenheit herausfinden. Sie begeben sich auf die Spuren der Vergangenheit und finden heraus, wie die Forscher:innen des Altertums arbeiten. Als Grabungshelfer:innen entschlüsseln sie die Vergangenheit und helfen, die Geschichte nachzuerzählen.
Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.
Info
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
Dies & Das, Workshops