Expand © Landesmuseum Natur und Mensch Auf den Spuren der Vergangenheit

Kids ab 8 Jahren können im Workshop mit Thomas Götze erfahren, wie Archäolog:innen etwas über die Vergangenheit herausfinden. Sie begeben sich auf die Spuren der Vergangenheit und finden heraus, wie die Forscher:innen des Altertums arbeiten. Als Grabungshelfer:innen entschlüsseln sie die Vergangenheit und helfen, die Geschichte nachzuerzählen.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.