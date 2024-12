Tee - auf den Spuren des grünen Goldes

× Erweitern © botanika Bremen Auf der Spur des grünen Goldes

An zwei Tagen haben Familien die Gelegenheit, in die Welt des Tees einzutauchen. Die Besucher:innen nehmen an einer traditionellen Teezeremonie teil und erfahren jede Menge Wissenswertes über die Entstehung des beliebten Getränkes. Darüber hinaus können sie ihren eigenen Tee aromatisieren.

Die Mitmachaktion ist im Eintritt enthalten. Tickets kosten für Kinder 6 Euro, für Erwachsene 11 Euro und Familientickets gibt es ab 20 Euro.