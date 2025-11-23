Auf den Spuren von Fuchs, Reh und Co.

Mädchen und Jungen ab 6 Jahren gehen gemeinsam auf die Suche nach Spuren von Tieren, die regelmäßig des Naturerlebnisgelände besuchen. Wie sehen die Trittspuren von Reh, Fuchs und Hund aus? Die Teilnehmer:innen werden selbst Tierspuren in den Sand drücken und überlegen, wie sich die verschiedenen Gangarten unterscheiden. Sie erforschen, was die Tiere fressen und wie sich die Gebisse von Rehen und Füchsen unterscheiden. Ihren Geruchssinn testen sie bei einem Spiel und überprüfen, ob sie sich genauso gut anschleichen können wie ein Fuchs. Außerdem vergleichen sie Felle und fühlen, welches am flauschigsten ist.

Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.