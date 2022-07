Auf den Spuren von...

× Erweitern © Canva Computer, IT, Frauen, Mädchen

Von Ada Lovelace bis Grace M. Hopper: Kaum jemand weiß das, aber viele der ersten Programmierenden waren tatsächlich weiblich. Im MINT-Ferien-Workshop mit der Uni Bremen begeben sich die Teilnehmer:innen von 14 bis 18 Jahren auf die Spuren der Frauen, die mit ihrem Wissen die Informatik entscheidend vorangebracht haben.

Dabei entdecken die Jugendlichen die vielfältige Welt des Programmierens und können sich selbst in verschiedensten Anwendungen und Möglichkeiten ausprobieren. IT-Expertinnen lassen sich mit Fragen löchern, es ist für jeden Geschmack etwas dabei - und das Beste: es sind keine Vorkenntnisse nötig! Hauptsache, du bist neugierig und hast Lust in die IT reinzuschnuppern.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung per E-Mail.