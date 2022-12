Auf den Tisch!

Die Galerie im Atelierhaus verwandelt sich in eine Experimentierwerkstatt mit Mitmachstationen zu den Werken von Jean Arp, Wilhelm Wagenfeld und Gerhard Marcks. Die interaktive Galerie richtet sich an Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Ergebnisse werden direkt in der Galerie verortet und sind Teil einer wachsenden Präsentation.

Die Mitmach-Ausstellung läuft bis zum 31. Juli 2023 und öffnet zu den Öffnungszeiten des Café Brand (pausiert in den Ferien). Der Eintritt ist frei.

Im Gerhard-Marcks-Haus findet parallel dazu eine Ausstellung mit über 360 Gipsformen von Hans Arp im Zeitraum 6. Nover 22 bis zum 31. Januar 23 statt.