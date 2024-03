Auf die Eier, fertig, los!

× Erweitern © Bremer Bäder Osterspaß in den Bremer Bädern

In den Bremer Bädern geht's in den Ferien auf große Ostereiersuche. Für die Osterferien haben sich die Teams in den verschiedenen Schwimmbädern einiges überlegt. Wer wollte nicht schon einmal im Schwimmbad die großen Fenster mit österlichen Motiven bemalen? Oder an den Osterfeiertagen gemeinsam mit der Familie in einem Schwimmbad statt im heimischen Garten Ostereier suchen? Eier bemalen, Action und Spiele und mehr stehen auf dem Programm:

× Erweitern © Bremer Bäder Osterferienkalender 2024 der Bremer Bäder

Eintritt: Kinder ab 3,50 Euro, Erwachsene 5,30 Euro