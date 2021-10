Auf Eis und Schnee. Schlittenfahrt und Kufenlauf

× Erweitern © Freilichtmuseum am Kiekeberg Auf Eis und Schnee

Im Zentrum der Sonderausstellung stehen historische Kufenfahrzeuge aus der Region. Anhand von Filmausschnitten, Audioaufnahmen und Fotografien erleben Besucher:innen, wie diese sowohl in der Freizeit als auch bei der Arbeit genutzt wurden und werden. Die Ausstellung erzählt von Hoffnungen auf „weiße Weihnachten“, die ersten eigenen Schlittschuhe und Skiurlaub im Harz.

Bis in die 1980er Jahre lag in fast jedem Winter in Norddeutschland Schnee. Schlitten-, Ski- und Schlittschuhfahren gehörten zum Winter dazu. Auch winterliche Fahrzeuge in Miniaturform durften in der Kindheit als Spielzeug nicht fehlen.

Für den Arbeitsalltag in der Heide- und Marschregion spielten Kufenfahrzeuge früher in Norddeutschland eine große Rolle für den Transport und für den Weg zur Arbeitsstätte aufgrund der vielen Flüsse und Seen. Bis ins 20. Jahrhundert wurden Schlitten und Ski von Stellmacher:innen in Handarbeit angefertigt.

Interessierte erhalten außerdem einen Ausblick auf zukünftige Winter in Zeiten des Klimawandels und inwiefern Kufenfahrzeuge in den kommenden Wintern überhaupt noch genutzt werden können und wie Wintervergnügen in einer Zukunft mit weniger Schneefall aussehen könnten.

Die Ausstellung kann noch bis zum 13. Februar 2022 besucht werden. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche frei; Erwachsene zahlen 9 Euro.