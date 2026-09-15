Auf Entdeckungsreise um die Welt

Mit Experimenten, Spielen und kreativen Rätseln die Welt erkunden. Mädchen und jungen ab 7 Jahren gehen gemeinsam auf eine Entdeckungsreise, auf der sich alles um Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume dreht. Das Ziel der Reise ist eine Stadt der Zukunft, die die Teilnehmer:innen gemeinsam entwerfen und gestalten.

Dieses Angebot findet in beiden Ferienwochen statt. Montag, 12. bis Freitag, 16. Oktober sowie Montag, 19. bis Freitag, 23. Oktober. Das Mitmachen ist kostenlos.

Eine Anmeldung erfolgt über den Martinsclub Bremen e.V. per Telefon oder E-Mail.