Auf Forschungsfahrt

In diesem Ferienkurs erfahren Kinder zwischen 7 und 12 Jahren viel über Expeditionen mit einem Forschungsschiff und werden selbst zu Forschenden. Wieso begeben sich Wissenschaftler auf so eine Reise, was sind die schwierigsten Herausforderungen dabei und welche Schiffe sind in den letzten 150 Jahren von Deutschland aus zu Forschungsfahrten aufgebrochen? Zu diesen und vielen anderen Fragen gibt diese Veranstaltung Antworten.

Die Kosten betragen 5 Euro bzw. 3 Euro mit Ferienpass.

Eine Anmeldung per Mail bis zum 23. Juli ist erforderlich.