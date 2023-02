Auf geht's ins Jumphouse

Hüpfen was das Zeug hält! Das können 11- bis 16-jährigen Mädchen heute im Jumphouse in der Waterfront. Sie treffen sich bei den Gewitterziegen und fahren mit der Straßenbahn zum Ziel. Nachdem sich alle ausgiebig ausgetobt haben, essen sie gemeinsam in der Foodcorner der Waterfront. Danach geht es wieder zurück.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach Anmeldung unter info@gewitterziegen.de.