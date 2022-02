Um Schüleraustausch und wertvolle Stipendien geht es bei der Messe, die unzählige Ideen und konkrete Kontakte liefert, wie man sein Gap Year nach der Schule sinnvoll nutzt.

Nach dem Schulabschluss ist erstmal Durchatmen angesagt. Nicht alle Schülerïnnen haben direkt eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz. Manchmal fehlt sogar der Plan, wo es beruflich überhaupt mal hingehen soll.

× Erweitern © Stiftung Völkerverständigung Auf in die Welt, Schüleraustausch und Stipendien

Die Zeit mit einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt zu füllen, ist aus vielen Gründen eine gute Idee: Reisen erweitert den Horizont, man belohnt sich mit Erholung von der Schulzeit und knüpft gleichzeitig neue Kontakte, die wichtige Weichen für das weitere Leben stellen können.

Die gemeinnützige Stiftung Völkerverständigung gibt mit der Messe "Auf in die Welt" und ihrem Schüleraustauschportal einen umfassenden Überblick über die unzähligen Möglichkeiten. Zudem werden anlässlich der Messe 100 Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 400.000 Euro allein für das Rheinland vergeben.

Ob man sich für einen Schüleraustausch weltweit, ein High-School-Jahr in den USA, ein Internat in Kanada, den Freiwilligendienst in Thailand, Work and Travel in Neuseeland oder Sprachkurse in England interessiert: Eine große Hürde ist oft die Finanzierung des Auslandstrips. Die sogenannten Taschengeldstipendien bringen die nötige Finanzhilfe. Gefördert werden die unterschiedlichesten Formen von Auslandsaufenthalten, vom klassischen Schüleraustausch bis zu Freiwilligendiensten auf der ganzen Welt.

Neben konkreten Kontaktadressen gibt es auf der Messe auch jede Menge Erfahrungsberichte und Tipps für die Stipendien-Bewerbung. Das umfangreiche Hygienekonzept für die Messe und weitere Informationen gibt es hier. Einzelheiten zu den Stipendien und Tipps für die Bewerbung sind auf dem Schüleraustausch-Portal zu finden.