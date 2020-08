Auftakt zur Heimat Shoppen Woche

Das Bürgerhaus Hemelingen und das Stadtteilmarketing Hemelingen laden zu einem Markttreff mit Verkaufsständen aus allen Hemelinger Ortsteilen und einem Bühnenprogramm ein. Das kulinarische Highlight ist ab 17 Uhr die Grillstation vom CAFE 31 aus Sebaldsbrück.

Eine Anmeldung bzw. eine Sitzplatzreservierung ist unter eva-maria.ehlers@buergerhaus-hemelingen.de möglich.

Im ganzen Park verteilt stehen außerdem 21 neue Hemelinger Bänke mit jeweils zwei roten Hahnsymbolen, die heute eingeweiht und ab dem 12. September in allen 5 Ortsteilen vor ausgewählten Unternehmen zu sehen sein werden.

Alle Aktionen der Hemelinger "Heimat Shoppen"-Woche können hier eingesehen werden. Wer an mindestens 5 Aktionen teilnimmt und die entsprechenden Stempel sammelt, ist berechtigt, an der Verlosung im Bürgerhaus Mahndorf am 19. September um 19 Uhr mitzumachen.