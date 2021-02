Auftaktveranstaltung Pflegespezial

Um Schichtplan und Haftung geht es im ersten Teil der neuen Vortragsreihe für Pflegekräfte. Ziel der Veranstaltung der Arbeitnehmerkammer ist es, mit Wissen und Verständnis zu weniger Belastung bis hin zu besseren Arbeitsbedingungen beitragen.

In der Auftaktveranstaltung gibt es Einblicke in die rechtlichen Grundlagen der Haftung und der Arbeitszeit sowie Schichtplanung. An einem konkreten, praxisnahen Beispiel werden die Teilaspekte „arbeitsrechtliche Haftung“ und „Änderungen im Schichtplan“ präsentiert. Über einen Chat können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Veranstaltung Fragen stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zum kostenlosen Vortrag.