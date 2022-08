Augen auf! Kolonialismus und seine Folgen in Bremen

Die Einführung in die gleichnamige Ausstellung im Stadtlabor lädt pädagogische Fachkräfte und Lehrer:innen zum Erfahren neuer Perspektiven und Blickwinkel im Erleben von Kolonialismus, Rassismus und Diskriminierung ein. Wie sehen betroffene Menschen die Auswirkungen des Kolonialismus in Bremen heute? Im vergangenen Jahr hatte das Focke-Museum im Auftrag des Senators für Kultur einen Kunst- und einen Literaturwettbewerb ausgerufen. Schwarze Bremer und Bremerinnen bzw. BIPoC (Black, Indigenous, People of Color) haben dazu ihre Analysen, ihr Erleben von Rassismus und Selbstermächtigung im Stadtraum eingereicht. Eine Auswahl der Werke ist vom 29. Juni bis Ende September 2022 im Stadtlabor des Focke-Museums zu sehen.

Die Einführungsveranstaltung stellt die Inhalte in einem dialogischen Rundgang durch die Ausstellung vor und gibt eine Einführung in das Thema Kritische Weißseinsforschung von der Direktorin des Focke-Museums und Projektleiterin der Ausstellung, Prof. Dr. Anna Greve.

Im Anschluss werden die museumspädagogischen Angebote für Schulklassen in der Sonderausstellung vorgestellt.

Die Teilnahme ist kostenlos für Personal aus Schulen der Freien Hansestadt Bremen und kostet 14 Euro für Externe. Anmeldungen unter Angabe der Kursnummer 22-63016 sind noch bis zum 6. September auf fortbildung.lis.bremen.de möglich.