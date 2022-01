× Erweitern © Frank Domahs Augenblick mal - Theater Monteure

Das Theater Monteure bringt Zuschauer:innen von 3 bis 10 Jahren und Erwachsenen mit seinem Gastspiel den Umgang mit der Welt und der Welt der Kunst verspielt und lustvoll näher.

Einfach kurz mal die Zeit anhalten und den Blick schärfen. Plötzlich entstehen immer neue Geschichten, die es gemeinsam zu entdecken gilt. Während sich der Raum ständig ändert, wird das Publikum selbst in das Spiel einbezogen und somit Teil des gerade entstehenden Kunstwerks. Das Ziel ist, den Blick der Zuschauenden darin schärfen, genau hinzusehen, was sie umgibt. Denn in der Welt des Denkens ist nichts wichtiger als der Blick, der es begleitet. Dies ist natürlich auch Anregung für die Zeit nach dem Theaterbesuch, um die Welt mit anderen, eigenen Augen, neu zu entdecken.

Die Tickets kosten für Kinder 7 und Erwachsene 11 Euro.