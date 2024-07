Aurora – Wunder des Nordlichts

Zuschauer:innen ab 10 Jahren gehen auf eine fantastische Reise in das Reich der Polarlichter. Welche Mythen ranken sich um die bei uns nur selten sichtbaren, geheimnisvollen tanzenden Lichter am Himmel? Wie entstehen Nordlichter und wann kann man sie sehen? Dem koreanischen Astrofotografen Kwon O Chu gelangen spektakuläre Echtzeitaufnahmen, die die Teilnehmenden virtuell in die Polarlichtzonen mitnehmen.

Die Vorführung kostet für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 7 Euro.