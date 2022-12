Aus dem Beutel: Baumwollgeschichten

Im improvisierten Theater gibt es heute Baumwollgeschichten mit Alice für Kinder. Die Hauptfigur der Sonderausstellung 100% Baumwolle trägt gerne einen Baumwollbeutel mit sich herum. Der ist praktisch und in ihm lassen sich lauter Baumwollschätze verstecken.

Was sind das wohl für Schätze und welche Geheimnisse lassen sich zu ihnen entlocken? Das entdecken Zuschauer:innen ab 4 Jahren und Schauspieler:innen gemeinsam, wenn BIK City Impro „Aus dem Beutel“ improvisiert. Alles ist möglich, denn das junge Publikum gibt das Drehbuch mit vor und im Handumdrehen und mit einem Luftkuss geht es auf in ein neues Abenteuer! Manchmal staunen sogar die „Großen“, was alles so im Beutel steckt…

Die Teilnahme kostet 5 Euro.