Aus dem Buch gefallen

Im Märchen-Solo-Tanz von Franziska Steinhaus plumpst eine Märchenfigur plötzlich aus ihrer Geschichte und landet mitten in unserer Welt. Doch sie hat ihr Gedächtnis verloren: Wer ist sie? Woher kommt sie? Und wie kommt sie zurück? Gemeinsam mit dem Publikum ab 4 Jahren löst sie das Rätsel um ihre Herkunft

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro.