Aus dem Buch gefallen

3. Lange Nacht der Bühnen

bis

etage° Bremen Bahnhofstr. 12, 28195 Bremen

Im Märchen-Solo-Tanz von Franziska Steinhaus plumpst eine Märchenfigur plötzlich aus ihrer Geschichte und landet mitten in unserer Welt. Doch sie hat ihr Gedächtnis verloren: Wer ist sie? Woher kommt sie? Und wie kommt sie zurück? Gemeinsam mit dem Publikum ab 4 Jahren löst sie das Rätsel um ihre Herkunft

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro. 

Info

etage° Bremen Bahnhofstr. 12, 28195 Bremen
Theater & Tanz
bis
Google Kalender - Aus dem Buch gefallen - 2026-09-19 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Aus dem Buch gefallen - 2026-09-19 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Aus dem Buch gefallen - 2026-09-19 16:00:00 Outlook iCalendar - Aus dem Buch gefallen - 2026-09-19 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - Aus dem Buch gefallen - 2026-09-19 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Aus dem Buch gefallen - 2026-09-19 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Aus dem Buch gefallen - 2026-09-19 19:00:00 Outlook iCalendar - Aus dem Buch gefallen - 2026-09-19 19:00:00 ical