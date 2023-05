× Erweitern © Manja Hermann Aus der Haut fahren, Schwankhalle

Eltern ins Theater, Kinder in Bewegung, lautet das Motto einmal im Monat in der Neustädter Schwankhalle. Während Eltern das zweistündige Tanzstück auf der Bühne genießen, werden Kinder ab 3 Jahren bewegend betreut.

In der Aufführung für die Eltern geht es um Wut, die treibt, befreit, zerstört und verändert. Als menschliche Basisemotion ist sie geladen mit Informationen. Als Impulsgeber, als treibende Kraft, stellt sie jede Menge Energie zur Verfügung. In dem Tanzstück von Birgit Freitag und Lea Dietrich stellen sich sechs Tänzer:innen dem Phänomen. Sie erforschen, was es bedeutet, wütend zu sein und entwickeln ein lustvolles und unbequemes Spiel mit einer konfrontativen Lebensenergie, die im Dialog mit eigener und fremder Wut die Bühne zum Versuchslabor macht.

Anmeldung für die Kinderbetreuung bitte bis Fr, 19.5., 12 Uhr, per Mail oder telefonisch.

Zu den Tickets ab 6 Euro.