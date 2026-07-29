× Erweitern © Volker Althaus Aus der Luft, Improtheater Bremen

Alles hat seine Geschichte und über alles kann eine Geschichte erzählt werden. Und genau das machen Ina Schenker und Tinka Klindtwort vom Improtheater Bremen.

In Interaktion mit den Kindern entstehen Szenen von ängstlichen Gespenstern, Piraten ohne Schiff oder Zauberfedern auf Umwegen. Alles ist möglich, denn das junge Publikum gibt das Drehbuch vor und im Handumdrehen und mit einem Luftkuss geht es auf in ein neues Abenteuer!

Der Eintritt kostet 3,50 Euro nach Anmeldung unter 0421-544606.