Ausbildungsbörse

Neben Unternehmen, die eine Filiale im Einkaufszentrum Berliner Freiheit haben, werben auch weitere Betriebe und Institutionen aus Bremen um Nachwuchs und informieren über ihre Ausbildungsmöglichkeiten.

Aus einem Lehrstellenmangel ist in vielen Branchen inzwischen ein Auszubildendenmangel geworden. Unternehmen suchen händeringend nach geeignetem Nachwuchs und gehen zunehmend in die Öffentlichkeit, um sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu präsentieren. Die Werbegemeinschaft Berliner Freiheit bietet in Zusammenarbeit mit dem Amt für soziale Dienste nun erstmals den Raum, um Unternehmen und den potenziellen Nachwuchs zusammenzuführen. An beiden Tagen mit dabei sind Aldi, das Autohaus Engelbart, der Malerbetrieb Harald Hustedt, der Textil-Discounter Kik, die Landbäckerei Tönjes, Rewe, die Sparkasse Bremen, der Energieversorger swb, Tenter‘s Backhaus sowie der mobile Sozial- und Pflegedienst vacances. Am Montag präsentieren sich zusätzlich die Atlantic Hotels, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die Polizei Bremen und Rossmann.

Der Eintritt ist frei.