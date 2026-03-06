Wie wäre es mit einem besonderen Muttertag im Moor? Gemeinsam könnt ihr auf der kleinen Moorbahn durch die grüne Landschaft fahren und die Natur aus nächster Nähe erleben. Auf dem Moorerlebnispfad gibt es viel zu entdecken: Kinder und Erwachsene können Pflanzen und Tiere kennenlernen und dabei spielerisch mehr über das Moor erfahren.

Am Ende des Ausflugs wird zusammen gepicknickt – bringt einfach eure Lieblingssnacks mit und genießt die gemeinsame Zeit draußen. Ein entspannter Tag, an dem alle etwas Neues entdecken und die Natur hautnah erleben können.

Kostenbeitrag: Umlage der Kosten, nach Anmeldung bis zum 5. Mai bei Susanne Kopp-Jäger & Sabine Hummerich vom BUND Bremen. Zeit & Treffpunkt werden bei Anmeldung bekanntgegeben.