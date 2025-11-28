Ausflug zur Stadtbibliothek

bis

Stadtbücherei Bremen Zentralbibliothek Am Wall 201, 28195 Bremen

Einmal im Monat lädt die Vereinigte Evangelische Gemeinde Bremen-Neustadt Familien zum gemeinsamen Stöbern in der Stadtbibliothek ein. Die Aktion wird im Rahmen des Projekts Elternchancen veranstaltet.

Der Treffpunkt ist am Haupteingang. 

Weitere Fragen werden von der diakonisch-pädagogischen Mitarbeiterin Sevil Rita Kur Aydin beantwortet, die per E-Mail erreichbar ist.

Info

Stadtbücherei Bremen Zentralbibliothek Am Wall 201, 28195 Bremen
Dies & Das
bis
Google Kalender - Ausflug zur Stadtbibliothek - 2025-11-28 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Ausflug zur Stadtbibliothek - 2025-11-28 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ausflug zur Stadtbibliothek - 2025-11-28 16:00:00 Outlook iCalendar - Ausflug zur Stadtbibliothek - 2025-11-28 16:00:00 ical