Ausflug zur Stadtbibliothek

Einmal im Monat lädt die Vereinigte Evangelische Gemeinde Bremen-Neustadt Familien zum gemeinsamen Stöbern in der Stadtbibliothek ein. Die Aktion wird im Rahmen des Projekts Elternchancen veranstaltet.

Der Treffpunkt ist am Haupteingang.

Weitere Fragen werden von der diakonisch-pädagogischen Mitarbeiterin Sevil Rita Kur Aydin beantwortet, die per E-Mail erreichbar ist.