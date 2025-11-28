Ausflug zur Stadtbibliothek
Stadtbücherei Bremen Zentralbibliothek Am Wall 201, 28195 Bremen
Einmal im Monat lädt die Vereinigte Evangelische Gemeinde Bremen-Neustadt Familien zum gemeinsamen Stöbern in der Stadtbibliothek ein. Die Aktion wird im Rahmen des Projekts Elternchancen veranstaltet.
Der Treffpunkt ist am Haupteingang.
Weitere Fragen werden von der diakonisch-pädagogischen Mitarbeiterin Sevil Rita Kur Aydin beantwortet, die per E-Mail erreichbar ist.
Info
