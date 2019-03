© Roger Culos Ab geht die Lucie! Calendula arvensis MHNT.BOT.2007.40.81.jpg

Im Bürgergarten werden die ersten Gemüse- und Färberpflanzen ausgesät. Zuerst in kleinen Töpfchen, bevor die Setzlinge dann am 1. Mai in die Beete umziehen dürfen. Alle helfenden Hände ab 5 Jahren sind willkommen.

Spendenempfehlung 4 EUR, Anmeldung bis 15.3. erwünscht.