Kunstpause im Wohnzimmer

Kindergeschrei, Stillen oder Wickeln im Museum – im Haus Coburg ist das kein Problem! Bei einer Kunst-Pause vom Alltag sind Eltern und Betreuer:innen von Säuglingen und Kleinkindern zum Get-together eingeladen. In der laufenden Ausstellung reden sie über Kunst, während das Kind gemütlich im Tragetuch dabei ist. Im Anschluss gibt es Kaffee, Kekse und Obst und die Möglichkeit, andere Eltern kennenzulernen, während die Kleinsten auf allen vieren das eigens für die Ausstellung eingerichtete „Wohnzimmer“ entdecken.

Das Haus Coburg ist nicht barrierefrei gebaut: Kinderwägen können außerhalb, in der Remise abgestellt werden.

Die Teilnahme an der Führung und anschließendem Get-together im Teezimmer kostet 5 Euro. Anmeldungen sind telefonisch unter (04221) 14132 oder per E-Mail an hauscoburg@delmenhorst.de möglich.