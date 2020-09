Ausstellungseröffnung: Glashütte x Glaswerk

× Erweitern © Kurt Oesterl Ansicht der Glashütte von der Stedingerstraße um 1980

Die neue Dauerstellung "Glashütte x Glaswerk" über die Geschichte der Oldenburger Glashütte wird im Rahmen zweier Tage der offenen Tür mit einem Unterhaltungsprogramm und Barbecue eröffnet. Die Ausstellungsfläche befindet sich auf den Freiflächen zwischen den Büros der Glaswerk GmbH.

Am Samstag findet der Tag der offenen Tür von 13 bis 20 Uhr statt. Im Anschluss sorgen die Künstlerïnnen vom Projekt Hof18 für Unterhaltung. Von 11 bis 17 Uhr wird am Sonntag der Tag der offenen Tür mit einem großen Barbecue gefeiert. Auch die beim Glaswerk ansässigen Unternehmen stellen sich an dem Wochenende vor, etwa Löwenanteil, Khali Von Dannen, WEMA RaumKonzepte und weitere. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden eingehalten und eine Mund-Nase-Maske wird empfohlen.

© Firmenarchiv Oldenburger Glashütte Mitarbeiter der Glashütte bei der Flaschenproduktion

Zur Ausstellung: Dort, wo 138 Jahre lang das Hauptwerk der Glashütte stand, befindet sich heute unter anderem die Firma Glaswerk Oldenburg GmbH mit ihrem CoWork Space. Wo heute innovative Projekte umgesetzt werden und die Büronachbarn gemeinsam einen Kaffee trinken können, befanden sich bis 1983 die Werkstätten eines der größten Industriebetriebe in Oldenburg. In Akkordarbeit haben zuletzt mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Millionen von Glasobjekten pro Tag hergestellt und in die Welt transportiert.

© Stadtmuseum Oldenburg Glashütte x Glaswerk: Historische Fotos und Werkzeuge

Die Ausstellung zeigt originale Objekte wie Glasmacherpfeifen, Werkzeuge, Prototypen von Flaschen, Flaschenformen und die bekannten Einmachgläser. Eine Fotogalerie erzählt außerdem die Geschichte in Bildern.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 16 Uhr; der Eintritt ist frei.

Es gibt auch ein öffentliches Café, in dem man gemütlich sitzen und den Ausstellungsbesuch ausklingen lassen kann.