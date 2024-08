Expand © Claudia Hoppens Die ADFC Hochstraßentour

Jedes Jahr an einem Tag gehört die sonst dem Autoverkehr vorbehaltene Hauptverkehrsader den Radfahrer:innen.

In 2024 findet die Hochstraßentour mal ganz anders statt, und zwar als Hochstraßen-Demo! Motto: Radfahren macht Spaß, Radfahren ist die Zukunft und Radfahrer:innen brauchen endlich mehr Platz und Sicherheit.

Sammeln ab 10:30 Uhr am Tiefer/Altenwall, Start 11 Uhr und dann etwa 20 Kilometer rund durch Bremen. Auf guter und schlechter Fahrradinfrastruktur, auf großzügige Auto-Weserquerungen, durch enge Tunnel und natürlich ist auch ein Blick von oben mit dabei.

Für diese Ziele ruft der ADFC zur RADvolution auf: Bis 2030 soll das Radfahren im Land Bremen sicher und komfortabel für Jung und Alt, das Fahrrad das attraktivste Verkehrsmittel in Alltag und Freizeit sein.

Die ADFC Hochstraßentour und das Cargo Bikt It! Festival sind der Auftakt der Europäischen Mobilitätswoche in Bremen. Vom 16. bis 22. September finden Diskussionen, Ausstellungen, Filmabende und Touren rund ums Thema „Mix and Move – klimafreundlich mobil“ statt.