AutoLustSpiel: Musikschule Klangraum

Im Rahmen des Open Air Incar-Kulturfestivals "AutoLustSpiel" (Anfahrt) treten die Schülerïnnen der Musikschule auf. Während die jüngsten Spielerïnnen und Sängerïnnen mit emotionalen Darbietungen begeistern, lassen es die Rock- und Pop-Enthusiasten richtig krachen.

Es dürfen maximal 2 Erwachsene plus 2 Kinder im Auto sitzen. Wer kein Auto hat: es gibt eine Kooperation mit Cambio - da kann man sich vor Ort in Autos einbuchen.

Es wird darum gebeten, die Autos nicht zu verlassen. Im Notfall kann mit Mundschutz ein WC im HafenRummel besucht werden unter Einhaltung der Abstandsregeln und einzelnem Zutritt.

Kurz vor der Einfahrt auf das Gelände kann jeder im Drive Thru diverse Verpflegungs-Packages dazu buchen, wie z. B. Fritz kola oder Fritz limo zitrone plus Popcorn oder Chips oder leckere alkoholfreie Cocktails von der Lemon Lounge Bremen. Damit leistet man also auch gleich nochmal einen Beitrag für die ansässigen Partner vor Ort, die leider immer noch komplett geschlossen sind. In jedem Food-Package gibt es auch eine Applauströte (Hupen ist ja nicht erlaubt) und in jedem Package ist ein Rabattgutschein für den SchwarzLichtHof und den HafenRummel.

Das Familienticket in Höhe von 31 Euro ist auf nordwest-ticket.de erhältlich.